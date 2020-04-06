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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)
Haber Giriş: 06.04.2020 - 15:45,Son Güncelleme:/

Edirne'de 13 yaşındaki çocuk belinde tabancayla yakalandı

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Edirne'de 13 yaşındaki çocuk belinde tabancayla yakalandı
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş ve altındakilere yönelik denetim yapan polis, 13 yaşındaki D.K.'yi ruhsatsız tabanca ile yakaladı. Tabancaya el konulurken çocuk, halasına teslim edildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş ve altındakilere yönelik Yenimescit Mahallesi'nde denetim yaptı.

Denetim sırasında polis ekipleri, D.K. adlı 13 yaşındaki çocuğun sokakta belinde tabancayla gezdiğini fark etti. Şarjör ve mermi bulunmayan ruhsatsız tabancaya el konulurken D.K., emniyete götürüldü. '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ile sokağa çıkma yasağına uymadığı için ceza uygulanan D.K., halası A.G.'ye teslim edildi.

Başlatılan soruşturma devam ediyor.

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