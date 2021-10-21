Edirne’de 111,5 litre sahte içki ele geçirildi

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Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Y. ve Ö.T.’nin araçlarıyla K.K. ve Ö.K.’nin iş yerlerinde arama yaptı. Aramalarda 111,5 litre sahte içki, 50 gram esrar, 10 gram Hint keneviri, 1 uyuşturucu düzeneği ve öğütücüsü ile 157 kutu makaron ele geçirildi.

S.Y., Ö.T., K.K. ve Ö.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.