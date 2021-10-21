Edirne’de 111,5 litre sahte içki ele geçirildi

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Y. ve Ö.T.’nin araçlarıyla K.K. ve Ö.K.’nin iş yerlerinde arama yaptı. Aramalarda 111,5 litre sahte içki, 50 gram esrar, 10 gram Hint keneviri, 1 uyuşturucu düzeneği ve öğütücüsü ile 157 kutu makaron ele geçirildi.
S.Y., Ö.T., K.K. ve Ö.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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