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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 04.09.2020 - 14:46 | Son Güncelleme:

Edirne'de 107 kilo kaçak tütün ele geçirildi

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Edirne'de 107 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis tarafından tütün ve tütün mamulleri satılan 10 iş yerinde yapılan aramada, 107 kilo 210 gram kaçak kıyılmış tütün ve 20 bin 920 doldurulmuş makaron ele geçildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulü satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, şehir merkezindeki 10 iş yerinde arama yaptı. Aramalarda; 107 kilo 210 gram kaçak kıyılmış tütün, 20 bin 920 doldurulmuş makaron, 1 elektronik sigara ve 1 sigara sarma makinesi ele geçirildi. Polis, 10 kişi hakkında '5607 ve 4733 sayılı kanunlara muhalefet'ten adli ve idari işlem başlattı.

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