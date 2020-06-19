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Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 19.06.2020 - 17:34,Son Güncelleme:

Edirne'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi

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Edirne'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi
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EDİRNE'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmeye çalışılan 1 ton kaçak midye ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'a kaçak midye götürüleceği ihbarı üzerine bir kamyoneti Meriç Nehri set boyu mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 58 çuval içinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmeye çalışılan 1 ton kaçak midye ele geçirildi. Midyelere el konulurken, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Canlı oldukları belirlenen midyeler, teslim edildikleri Enez Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Enez sahilinde denize döküldü. Şüpheliler ise ifadelerinin ardından haklarında 'Su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılarak, serbest bırakıldı.

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