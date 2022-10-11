Edirne’de 1 talihli Sayısal Loto’dan 836 bin TL kazandı

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’Çılgın Sayısal Loto’nun 8 Ekim çekilişinde 5 milyon TL’lik ekstra büyük ikramiyenin rakamları 14, 16, 30, 52, 63, 72, 28 ve 40 olarak belirlendi. Edirne’nin yanı sıra Eskişehir, Tekirdağ, Bursa ile İstanbul’un Bakırköy, Kadıköy ve Kağıthane ilçelerindeki toplam 7 kişi ise oynadıkları ilk 5 rakamla büyük ikramiyeyi paylaştı. Edirne’de büyük ikramiyenin isabet ettiği bayi Serhad Ceylan, "Dün akşam bizim bağlı olduğumuz şirketten bir mesaj geldi. Yapılan incelemede, cumartesi günkü çekilişin Türkiye’de 7 tane bayiye isabet ettiği ortaya çıktı. Bir tanesinin de bizim bayimiz olduğunu gördük. Edirne’ye hayırlı uğurlu olsun. Biz bundan önceki yıllarda da birçok ikramiye verdik. Bu da güzel oldu. Talihli için de gayet işine yarayacağını düşündüğümüz iyi bir para. İnşallah bir dahaki sefere daha büyük rakamları Edirne’ye kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.





Edirne’deki talihlinin kim olduğunu bilmediğini söyleyen Ceylan, "Şu anda herhangi bir şey yok. Bu işlerde tabii ki talihliler ilk önce kendilerini biraz saklar, ne yapacaklarını bilmezler. Normal karşılıyoruz. Yardımcı olacağımız herhangi bir şey varsa tahsilat konusunda yönlendirmelerimizi yaparız zaten. Kendisi İstanbul’a gidecek, parasını tahsil edecek" dedi.Talihlinin Bulgaristan’dan gelen turistlerden biri olabileceği iddialarına da cevap veren Ceylan, "Sanmıyorum. Edirne’de çok fazla Bulgaristan’dan gelenler var. Genelde ’Kazı Kazan’ tarzı oyunlara rağbet gösteriyorlar ama belli de olmaz tabii ki" dedi.