Edirne ve Kırklareli'yi sağanak vurdu, evleri ve caddeleri su batı

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Kırklareli#Sağanak Yağış
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2026 04:54

EDİRNE ve Kırklareli'de etkili olan sağanak nedeniyle, caddeler suyla kaplandı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısında bulunduğu bölgeler arasındaki Edirne ve Kırklareli'de gün boyu aralıklarla yağan yağmur, akşam saatlerinde etkisini iyice artırdı. Edirne'de sağanak yağış, il merkezi, Havsa ve Süloğlu ilçelerinde etkili oldu. İl merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri önemli noktalarda önlem aldı. Havsa ilçesine bağlı Abalar köyünde ise yağış su baskınlarına neden oldu. Köyde tek katlı müstakil 4 ev ile 3 ahır dere taşması sonucu suyla kaplandı. Köye, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilerek, su tahliyesi yapıldı.

Evi ve ahırını su basan Mehmet Arda, "Gelen taşkın yüzünden zarar gördük. Evimiz ve ahırımızda zarar var, suyu kendi imkanlarımız ile tahliye ettik. Hayvanlarımızı da başka yere tahliye edeceğiz. Her yağışta aynı durumu yaşıyoruz, önlem alınmasını bekliyoruz" dedi.

KIRKLARELİ'DE CADDELER SUYLA KAPLANDI

Kırklareli'de sağanak akşam saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı apartmanların bodrum katlarını, bina girişlerini ve iş yerlerini su bastı. Yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte vatandaşlar zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklar yer yer suyla kaplandı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak nedeniyle AFAD ve belediye ekipleri, su baskını ihbarı gelen bölgelerde çalışma başlattı. Kırklareli'de yağışın yarın akşama kadar yer yer etkili olması bekleniyor.

 

 

