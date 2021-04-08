Edirne ve Kırklareli'nde nisan karı

Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah başlayan kar, beyaz örtü oluşturdu. Nisanda yağan kar, vatandaşları şaşırttı. Polis ekipleri, sürücüleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda buzlanmaya karşı uyardı.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının yerini karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde de sabah kar etkili oldu. Balkan köyleri kısa sürede beyaza büründü. İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, kar yağışının olduğu bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının gün boyu aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

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