Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı

AA
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 09:25
Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
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Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 11 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 6 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
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