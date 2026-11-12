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Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı

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#Edirne#Kırklareli#Düzensiz Göçmen
Edirne ve Kırklarelinde 17 düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 09:25

Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

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Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 11 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 6 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

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#Edirne#Kırklareli#Düzensiz Göçmen

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