Edirne Valisi Canalp, tarihi çarşıda koronavirüs denetimi yaptı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki denetimlerini sürdürüyor. Daha önce şehrin farklı bölgelerindeki denetimlere bizzat katılan Vali Canalp, tarihi Alipaşa Kapalı Çarşısı’nda denetimlerde bulundu. ’Sağlık için Hepimiz İçin’ sloganı ile yapılan denetimler kapsamında tarihi çarşıya giden Canalp, esnaflar ve vatandaşlarla sohbet ederek kuralları hatırlattı.



Vali Canalp, maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunarak, "Hep birlikte kurallara uyduğumuz sürece kazanan biz olacağız" dedi.