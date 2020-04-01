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EDİRNE, (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 16:02,Son Güncelleme:/

Edirne Valiliği'nden 'hayati ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı

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Edirne Valiliği'nden 'hayati ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı
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EDİRNE Valiliği'nce bazı mahallelerde koronavirüs vakalarının tespit edildiği belirtilerek, kentte yaşayanlardan hayati ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmaması istendi.

Edirne Valiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Değerli hemşehrilerimiz bazı mahallelerimizde koronavirüs vakası çıkmıştır. Bu süreçte kendinizi ve sevdiklerinizi korumak adına ikinci bir uyarıya kadar lütfen çok hayati bir ihtiyaç olmadıkça evinizden dışarı çıkmayınız. Komşularınızı ziyarete gitmeyiniz, ziyaret taleplerini de kabul etmeyiniz. Tedbirli olunuz" denildi.

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