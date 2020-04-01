Edirne Valiliği'nden 'hayati ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı

Edirne Valiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Değerli hemşehrilerimiz bazı mahallelerimizde koronavirüs vakası çıkmıştır. Bu süreçte kendinizi ve sevdiklerinizi korumak adına ikinci bir uyarıya kadar lütfen çok hayati bir ihtiyaç olmadıkça evinizden dışarı çıkmayınız. Komşularınızı ziyarete gitmeyiniz, ziyaret taleplerini de kabul etmeyiniz. Tedbirli olunuz" denildi.