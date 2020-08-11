Edirne Valiliği: Bulgaristan sınırındaki yangında tek bir ağacımız yanmadı

Bulgaristan'da, Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'na yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Harmanlı ilçesinin Rogozinovo ve Balgaran köyleri arasındaki ormanlık alanda 5 gün önce orman yangını çıktı. Bulgaristan, yangını söndürmek için günlerdir çalışmalarını sürdürürken, Edirne Valiliği, yangının çıktığı ilk dakikalardan itibaren sınırda önlem aldı. Alevlerin Türkiye tarafına sıçrama ihtimaline karşın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ve AFAD ekipleri sınırda konuşlandırıldı.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada sınırdaki yangının bugün itibariyle sona erdiği bildirildi. Açıklamada, "Cuma günü Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Hasköy bölgesinde başlayan ve rüzgarlı havanın etkisiyle yayılan orman yangını bugün itibariyle sona ermiştir. Soğutma çalışmaları Bulgaristan tarafından devam etmektedir. Yangın sırasında Türkiye sınır bölgesinde iş makinelerince 33 kilometre uzunluğunda güvenlik hattı çekilmiştir. Müdahale ve önleme çalışmalarında görev yapan 9 kurumdan 52 araç ve 224 personelimizin özverili çalışmaları sayesinde yangının ülke sınırlarımıza hiçbir etkisi olmamış olup, yanan tek bir ağacımız bulunmamaktadır" denildi.