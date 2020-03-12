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Haber Giriş: 12.03.2020 - 16:44,Son Güncelleme:/

Edirne sınırındaki son durum… ‘Avrupa’nın insanlık dramı’

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Edirne sınırındaki son durum… ‘Avrupa’nın insanlık dramı’
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Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener Türkiye’nin Edirne sınırında günlerdir yaşanan mülteci dramını yorumladı. Hürriyet muhabiri Musa Kesler’e sınırdaki durum hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Nedim Şener ‘Bu Avrupa’nın aslında bir insanlık dramı’ dedi.

Türkiye’nin İdlib’de yaşanan gelişmelerin ardından Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlere sınır kapılarında müdahale edilmeyeceğini açıklamasının ardından Edirne sınırında yaşananlar tüm Avrupa'nın bir numaralı gündemi haline geldi.

Edirne sınırında yaşanan 'insanlık dramı' ile ilgili Musa Kesler’in sorularını yanıtlayan Nedim Şener ise çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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