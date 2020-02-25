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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2020 - 17:19,Son Güncelleme:/

Edirne sınırında 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

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Edirne sınırında 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
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EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 5 FETÖ/PDY şüphelisi, hudut karakolu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki Arda Hudut Karakolu ekipleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 5 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, FETÖ/PDY ile bağlantılı M.A., B.C., E.C., S.Y. ve E.A. oldukları tespit edildi. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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