Edirne sınırında 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki Arda Hudut Karakolu ekipleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 5 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, FETÖ/PDY ile bağlantılı M.A., B.C., E.C., S.Y. ve E.A. oldukları tespit edildi. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.