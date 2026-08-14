Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a CHP'den kesin ihraç talebi

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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Edirne'de bir evde kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla ilgili sanal medyada paylaşılan görüntülerin ardından hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ile ilgili açıklama yaptı.

CHP'li Sarı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanda gece saatlerinde kavga olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edilmişti. Milletvekili Yazgan, polis ekiplerine darbedildiğini, cep telefonunun gasbedildiğini ve olay sırasında görüntüsünün çekildiğini belirterek, şüphelilerden şikayetçi olmuştu.

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Olayla ilgili B.Ş. (33) ve T.A. (33) adlı kadınlar ile N.D. (39) gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, polisteki ifadelerinde, doğum günü kutlamasının ardından T.A'nın evine gittiklerini, burada Yazgan ile balkonda alkol aldıklarını, bir süre sonra çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü öne sürmüştü.

T.A'nın rızasıyla polis ekiplerine gösterdiği olay anına ilişkin görüntülerde Yazgan'ın darbedildiğinin görüldüğü belirtildi.

Şüpheliler de cinsel taciz, tehdit ve hakaret iddiasıyla Yazgan'dan şikayetçi olmuştu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilmiş adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gözden Kaçmasın CHP Milletvekili Yazgan hakkında taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldı Haberi görüntüle