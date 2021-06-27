MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEdirne merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
GeriGündem Edirne merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

Edirne merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Edirne merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

EDİRNE merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY 'mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında doktor, akademisyen ve komiserlerin olduğu 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, 9 ilde aralarında doktor, komiser, akademisyen, yasama uzmanı, avukat, müfettiş ve memurların da bulunduğu 21 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için kent merkezli Ankara, İstanbul, Elazığ, Malatya, İzmir, Adıyaman, Konya, Bartın ve Kırıkkale'de operasyon düzenledi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınıp, Edirne’ye getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi