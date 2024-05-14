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Edirne merkezli 3 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütü çökertildi

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#Mahzen-44 Operasyonları#Metin Singer#Operasyon
Edirne merkezli 3 ilde operasyon Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütü çökertildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 08:07

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen 'Mahzen-44 Operasyonları'nda elebaşılığını Metin Singer’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen “MAHZEN-44” operasyonlarında elebaşılığını Metin Singer’in yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız

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#Mahzen-44 Operasyonları#Metin Singer#Operasyon

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