Edirne merkezli 3 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütü çökertildi

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen “MAHZEN-44” operasyonlarında elebaşılığını Metin Singer’in yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız
Edirne merkezli 3️⃣ ilde düzenlenen “MAHZEN-44” operasyonlarında elebaşılığını Metin Singer’in yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 14, 2024
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 1️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;… pic.twitter.com/UPcTyPC2Rp