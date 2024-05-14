Edirne merkezli 3 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütü çökertildi

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen “MAHZEN-44” operasyonlarında elebaşılığını Metin Singer’in yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız