Edirne merkezli 13 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturması: 23 yakalama kararı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen müfettiş, komiser, akademisyen ve askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan memur ve komiserlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Isparta , İstanbul, Afyon, Kırıkkale, İzmir, Erzincan, Trabzon, Mersin, Ağrı ve Uşak'ta başlatılan operasyon sürüyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara