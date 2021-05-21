Edirne merkezli 12 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturması: 22 kişiye yakalama kararı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen müfettiş, akademisyen ve askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan doktorların aralarında bulunduğu 22 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Edirne merkezli Ankara, Adana, Rize, Karabük, İstanbul, Kahramanmaraş, Uşak, Kırıkkale, Tokat, Kütahya ve Samsun'da başlatılan operasyon sürüyor.

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