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GeriGündem Edirne merkezli 12 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturması: 22 kişiye yakalama kararı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 21.05.2021 - 17:05 | Son Güncelleme:

Edirne merkezli 12 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturması: 22 kişiye yakalama kararı

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Edirne merkezli 12 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturması: 22 kişiye yakalama kararı

Edirne merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen müfettiş, akademisyen ve askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan doktorların aralarında bulunduğu 22 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Edirne merkezli Ankara, Adana, Rize, Karabük, İstanbul, Kahramanmaraş, Uşak, Kırıkkale, Tokat, Kütahya ve Samsun'da başlatılan operasyon sürüyor.

 

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