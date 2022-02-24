Edirne merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında aralarında doktor, avukat, akademisyen, doktor, komiser, vergi müfettişlerinin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Edirne, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Ağrı, Adıyaman ve Denizli'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.