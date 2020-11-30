Edirne İl Sağlık Müdürlüğü: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76.3

İl Sağlık Müdürlüğü'nce Edirne'deki bazı gazete ve yayın organlarında koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte yapılan 'Hastanelerin yoğun bakımlarında boş yatak kalmadı' haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı



Edirne Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Edirne İlimizde boş yoğun bakım yatağı bulunmadığına dair yanlış haberlerin yer aldığı görülmektedir.



İlimizde şuan itibari ile yoğun bakım doluluk oranı Edirne Valiliğimizin koordinasyonunda alınan ek tedbirlerle birlikte yüzde, 76.3’tür. Şu an itibari ile korona ve korona dışı yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların yoğun bakım hizmetleri herhangi bir aksama olmaksızın tüm sağlık çalışanlarımızın üstün gayretleri ile sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.