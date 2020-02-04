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Ünsal YÜCEL/EDİRNE (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2020 - 13:49,Son Güncelleme:/

Edirne için sağanak uyarısı

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Edirne için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Edirne'nin bazı ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada Edirne'nin güneyindeki Meriç, Uzunköprü, İpsala, Enez, Keşan ilçelerinde yağışın bu gece başlayarak yarın kuvvetlenmesinin beklendiği belirtildi. Bu ilçelerde yaşayanlardan olası su baskını, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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