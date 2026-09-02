Edirne Belediyesi imar komisyonu üyesine 200 bin avroluk 'rüşvet' suçüstü: Pazarlık anı kamerada

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Edirne'de müteahhitlik yapan Nazmi Ö. (71), 23 Ağustos günü İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek, Kavgaz mevkisinde 2013 yılında belediyeden aldığı ruhsat onayı ile inşaata başladığını, 2016 yılında ruhsat yenilemek için gittiğinde ise kendisine binanın yola uzaklığında sorun olduğunu ve yıkılması gerektiğinin söylediğini anlattı.

Yıllarca inşaatında ilerleme kaydedemediğini söyleyen Nazmi Ö., 17 Ağustos günü daha önceden tanıdığı avukat E.Y.'nin kendisini telefonla arayarak, belediye imar komisyonu başkanı olduğunu ve gerekli ruhsat onayını da kendisinin çıkarabileceğini belirterek, buluşmak istediğini söylemesi üzerine aynı gün Edirne Adliyesi önünde bulunan kafede buluştuklarını söyledi. Nazmi Ö., CHP'li meclis üyesi ve imar komisyonu üyesi E.Y.'nin kendisinden 200 bin avro para istediğini ve parayı da Bulgaristan'da almak istediğini söylediğini öne sürdü.

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Nazmi Ö.'nün başvurusu üzerine, 'İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ve teknik araçla izleme' kararı alındı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nazmi Ö.'nün E.Y. ile Edirne'de Üç Şerefeli Camisi'nde buluşacaklarının bilgisinin alınması üzerine polis tarafından gerekli önlemler alındı. Buluşma noktasına görüntü ve ses kaydı düzeneği kuruldu.

Nazmi Ö. ile E.Y.’nin buluşmasında, görüntüye de alınan şu diyalog geçti:

- E.Y: Sen hallet işini, 5 dakika bizim ofise gel. 5 dakika gelirsin, ne olacak?

- Nazmi Ö: Ofise gelmem abi. Sen benden şüphe duydun, ben ofise gelmem. Sen bilirsin.

- E.Y: Şüphe duyduğumdan değil, şuradaki arkadaşlar emniyetten.

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- Nazmi Ö: Hangisi

- E.Y: Arkada oturanlar, bakma şimdi bakma. Huzursuzluk yaratma

- Nazmi Ö: Sen bilirsin abi. Ben anlamam. Polis lokaline gelmiş olabilirler buradaki.

- E.Y: Olabilir, her türlü olabilir.

- Nazmi Ö: Ben bir tek Turgay'ı tanıyorum. Adliyede evraklara bakıyor, polis.

- E.Y: Sen işin bitince ofise gelirsin. Ben burayı hallediyorum.

Yaklaşık 10 dakika süren görüşmenin ardından E.Y., polis tarafından 'rüşvet' suçlamasıyla gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda şüpheli E.Y.’nin evinde ve avukatlık ofisinde yapılan aramalarda 4 bilgisayar, 2 defter, 5 yapraktan oluşan evraka el konuldu. E.Y. hakkında ayrıca, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan bir soruşturma daha başlatıldı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, susma hakkını kullanan şüphelinin mal varlığı hareketlerinin tespiti için gerekli araştırmaya başlanması ve hakkında MASAK raporu temin edilmesi hususunda kolluk ekiplerine talimat verdi.