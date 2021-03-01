Tüm Türkiye’de beklenen kritik kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen, ‘kademeli normalleşme’ kararlarını açıkladı. Kararlar kapsamında 81 il, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riski turuncu ve çok yüksek renkli kırmızı olarak renklere ayrıldı. Risk gruplarının belli olması ardından okulların durumu da bir kez daha gündeme geldi. Peki, kırmızı ile belirtilen çok yüksek riskli iller grubunda yer alan Edirne, Balıkesir, Sakarya'da okullar açılacak mı? İşte yüksek risk gruplu illerde okulların durumu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısından çıkan kararları bildirdi. Buna göre; okullar tüm okul öncesi eğitim kurumları ilkokullarda 8. 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli ülkelerde eğitim öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlarda yapılacak.

HANGİ İLLERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak gruplandırıldığı haritayı paylaştı.Kovid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) grupta yer alıyor.

Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacak.