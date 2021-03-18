Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde, şehitler anıldı

Edirne’de, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılında, Çanakkale'den sonra Türkiye'nin ikinci büyük şehitliği olan Asker Hastanesi Şehitliği’nde tören düzenlendi. Törene, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi ve gaziler, kamu kurumu müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan anma töreninde, saygı duruşunda bulunulup, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Vali Ekrem Canalp tarafından şehitlik defterinin imzalanması ile devam eden törende İl Müftüsü Alettin Bozkurt, şehitler için dua etti. Duaların okunduğu törende daha sonra protokol, şehitliği gezip kırmızı karanfiller bıraktı. Törende Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Tarihimiz boyunca vatanımızı muhafaza altında tutabilmek için sürekli şehitler vermek zorunda kaldık. Bugün burada bulunmuş olduğumuz kutsal mekanın da sembolize etmiş olduğu mana aynen bu şekildedir. Bu vatanı vatan olarak tutabilmek, bizlerin bağımsız bir ülke ve devlet içerisinde ve al bayrağın altında bağımsız bir ruhla yaşayabilmemizi temin etmek için buradaki şehitlerimiz canlarını feda ettiler. Bu şehitlikleri gezerken hepimizin içerisinde uyanması gereken duygu şu olmalıdır; geçmişte bizim atalarımız bu vatan için kendilerini feda ettiler. Eğer bir gün vatan için bize de benzer şekilde görev icap ederse hepimizin bu vatan için gerektiğinde canlarımızı feda etmeye hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor. Bu sadece kendimiz için değildir; bizden sonra gelecek evlatlarımız ve torunlarımız için de hepimizin üzerine bir vecibedir. Bu şehitliğin bende uyandırmış olduğu duygu ve düşünce esasen budur" dedi.

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