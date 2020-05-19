Edip Cansever Kimdir? Edip Cansever'in Kısaca Hayatı, Eserleri (Kitapları), Sözleri Ve Şiirleri

Edip Cansever'in ses getirmiş olan oldukça güzel eserleri ve şiirleri bulunmaktadır.

Edip Cansever Kimdir?

1928 doğumlu olan Türk şairdir. Yazmış olduğu eserlerle toplam 3 ödüle sahip yazardır. İkinci yeni edebi akımı ile eserlerini yazmıştır.

Edip Cansever'in Kısaca Hayatı

Edip Cansever 8 Ağustos 1928 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Fazıl Bey annesi de Pembe Hanım'dır. Çocukluğu İstanbul'da geçti. İlkokul eğitimini tamamlayıp okumayı öğrendikten sonra evinin yakınında bulunan Millet Kütüphanesi'ne giderek orada ki çeşitli sanatsal dergileri inceler. Okumayı ve yazmayı bu kütüphanede sever ve alışır. Kumkapı ortaokulunda orta öğretimini tamamlar. Edip Cansever ilk şiirlerini ortaokuldayken yazmıştır. Genç yaşlarında şiirle tanışan Edip Cansever, yazmış olduğu ilk şiiri 1944 yılında İstanbul adlı dergide yayınlandı. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Erkek Lisesi'nden 1946 yılında mezun olmuştur. Edip Cansever lise eğitiminin ardından Yüksek Ticaret Okulu'na kaydoldu ve burada ticaretin ana hatlarını ve ticaretin ne olduğunu öğrendi. Daha sonra okulu tamamlamadan ayrıldı ve ticarete atılmış oldu. Edip Cansever'in babasının Kapalıçarşı'da bir dükkanı bulunuyordu. Bu dükkanda antikacılık işleri ile uğraştı. Daha sonra bu dükkanı 1976 yılında ortağına devretti ve ticaretten ayrıldı.

Yazmış olduğu her eser onun için bir basamaktır. Her eseri ile kendini daha da fazla yenileyerek en güzel eserlerini bu şekilde oluşturdu. Eserlerinde genelde çevre insanlarını ve onların iç dünyasını yansıtıyordu. Ticaretten ayrıldıktan sonra 1976 yılında sadece şiirle uğraştı. Sürekli şiir yazdı ve şiirleri de beğenilerek çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. 1977 yılında yazmış olduğu şiirlerden ötürü TDK şiir ödülünü kazanmıştır. Yayınlanmış olan eserleri Gül Dönüyor Avucumda adlı eserinde toplamış ve derlemiştir. 1986 yılında Bodrum'a tatile giderken beyin kanaması geçirir. Tedavi için İstanbul'a getirilse de 28 Mayıs günü hayatını kaybeder.

Edip Cansever'in Eserleri (Kitapları)

- Yerçekimli Karanfil

- Çağrılmayan Yakup

- Ben Ruhi Bey Nasılım

- Kirli Ağustos: Şiirler

- Gelmiş Bulundum

- Sonrası Kalır: Bütün Şiirleri

- Şiiri Şiirle Ölçmek

- Öncesi De Kalır

Edip Cansever'in Sözleri

" Kimsenin öldüğü yok yaşadığı da herkes biraz var o kadar. "

" Kim ne derse desin ben bu günü yakıyorum. Yeniden doğmak için çıkardığım yangından. "

" Öyle bir çık ki karşıma her baktığımda ilk defa görüyormuşum gibi, az kalsın ölüyormuşum gibi hissedeyim seni. "

" Ve gelsin ve geçsin bütün sözlerim. Gelsin ve geçsin. "

" İnsan bazen ağlamaz mı bakıp bakıp kendine. "

" Bakmayın etrafımda çok insan dolandığına, sırılsıklam yalnızım aslında. "

" Seni sevmek intihar da. Sevmemek ihtimal bile değil... "

" Tekrarı yoktur bazı şeylerin. Hayat gibi, aşk gibi, ömür gibi. "

Edip Cansever'in Şiirleri

- Yerçekimli Karanfil

- Adsız Bir Çiçek

- Aşklar İçinde

- Mendilimde Kan Sesleri

- Masa Da Masaymış Ha

- Uzak Yakınlık

- Bitti O Sevda

- Ay Kırmızı Aylar Kırmızı

- İçinden Doğru Sevdim Seni

- Belirsizlikler

- Adını Funda Oteli Koy

- Ben Bu Kadar Değilim

- Acaba

- Beyaz Atlar Sulara

- Belirsizlikler

- O Mavilik Derdi

- Bir Gün