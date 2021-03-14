Edip Başer’e veda

Edip Başer için dün Üsküdar Selimiye Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine Milli Savunma eski Bakanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar da katıldı. Cenazede taziyeleri Edip Başer’in eşi Hülya Başer ile çocukları Burak ve Batuhan kabul etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı kişiyle yapılan törenin ardından Edip Başer, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TERÖRLE MÜCADELE UZMANIYDI

Edip Başer Genelkurmay İkinci Başkanlığı ve 2. Ordu Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2002 yılında emekli oldu. Meslek yaşantısını terörle mücadele ederek geçirmişti. Bu nedenle Tansu Çiller’in başbakanlığı döneminde askeri danışmanlığını yürüttü. 2006 yılında ise Türkiye’nin Terörle Mücadele Koordinatörü oldu.

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