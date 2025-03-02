Edip Akbayram'ın son röportajı... Kuralını çiğneyip Avanos sevdasını anlatmıştı... Burada her şey aşk

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İSTANBUL'da hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'ın son röportajı ortaya çıktı. Kanal D'de yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisinin setinde oyuncu Halil Ergün ile birlikte 2024 yılının Eylül ayında kayda alınan röportajda, iki usta sanatçının hoş sohbeti izleyenleri gülümsetti.

Kanal D'de ekrana gelen Güzel Aşklar Diyarı dizisinde usta sanatçı Edip Akbayram sürprizi yaşanmıştı. Halil Ergün, dizi Kapadokya'da röportaj verdiği sırada Edip Akbayram ile karşılaşmıştı.

Edip Akbayram yaptığı açıklamada, "Yazları müsait olduğumuz zaman Avanos'ta geçiriyoruz. İstanbul'un karışık kalabalığından inzivaya çekilmiş oluyoruz. Halil beyin evi de yukarıda. Yılların dostluğu var. Bir daha Türk sinemasına Halil Ergün'ler gelmez. Sanatta heyecan olmazsa o gitmez. Ben aslında şunu da söyleyeyim, ben aşağı yukarı ben 5 seneden beri röportaj, televizyon çıkmıyorum. Sevgili Halil sana ziyarete geleceğiz dediği zaman Halil'i kıramadım. Burada her şey aşk. Avanos kültürüyle, sanatıyla diğer ilçelerden çok farklı. 21 sene ben daha Bodrum'a gitmedim, yazı burada geçiririz." demişti.

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Halil Ergün de, "Sen o kadar güzel bir adamsın ki Kapadokya'nın içerisinde insanlar seninle kahve içebildiği bir konum yaratmışsın burada. Günlük hayatın içerisinde böyle doğal yaşaman bana heyecan veriyor." demişti.



