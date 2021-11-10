‘Edepsizlik hepimizin yüreğini dağlamıştır’

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti eski Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’a ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. MHP Lideri, partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“CHP Genel Başkanı, yabancı devlet büyükelçilerinin tamamına bir mektup göndermiştir. Bu mektup bir siyaset krizidir. Bu mektup 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir. CHP Genel Başkanı’nın yabancı sefirlere Türkiye’nin iç meselesi olan bir projeyle ilgili mektup yazıp, casusluğa heves etmesi kimin telkini, kimlerin tertibidir? Sayın Kılıçdaroğlu seni ele geçiren kimdir? İtiraf et de yardım edip elinden tutalım. Ülkemizdeki muazzam bir projeyi nasıl ispiyonlarsın?

Bir şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir. Bu edepsizlik, bu ahlaksızlık, bu kansızlık; hepimizin yüreğini dağlamıştır. İP Başkanı yaptığını bulacak, ettiğini çekecektir.”

Haberin Devamı

KILIÇDAROĞLU’NUN MEKTUBUNU KÜRSÜDEN GÖSTERDİ

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’de görev yapan büyükelçilere gönderdiği mektubu kürsüden göstererek tepkisini dile getirdi. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)