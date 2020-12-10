Edebiyatta Toptaş depremi

TwItter’da onlarca kadının ifşasıyla başlayan Türkiye’nin ‘me too’ hareketi, edebiyat dünyasını sarsmaya devam ediyor. Taciz iddialarına yenileri eklenirken yazar Hasan Ali Toptaş’ın önceki gün dilediği özre de tepki var. Toptaş’ın özür metninde kullandığı “Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar” ifadeleri tepki yarattı.

‘ASLA KABUL ETMİYORUZ’

Kullanıcılar, “Hiçbir kadın özrünü kabul etmeyecek. Tarih ‘Edebiyatı okurlarını taciz etmek için kullandı’ diye yazacak. Kınıyorum” gibi yorumlarla Hasan Ali Toptaş’ı eleştirdi. Hasan Ali Toptaş’ın yayınevi Everest’in yayın yönetmeni Saadet Özen, “Bana göre kadınların beyanı, mağdurun sesinin duyulması, tacizin, baskının açığa çıkması, konuşulması, sorgulanması için esastır. Her kim söz konusu olursa olsun bu kural değişmez” açıklamasında bulundu.

‘TACİZİN ÜNLÜSÜ EĞİTİMLİSİ YOKTUR’





Ünlü yazar Buket Uzuner ise sözlerine “Tacizin eğitimlisi ve ünlüsü yok. Ahlaksızlık ya vardır ya yoktur” diyerek başladı ve devam etti: “Ahlaksızlık, sahip olduğu gücü cinsel baskı olarak kötüye kullanma ve utanmazca buna devam etme durumu, babanızdan, çok değer verdiğiniz yazardan, tanınmış iş insanı patrondan veya ünlü siyasetçiden de gelse karşı duracağız. Yoksa bu ikiyüzlülüğün önüne geçemeyiz ve kızlarımız da aynı tehlikeye maruz kalırlar. 18 yaşında edebiyat, 26 yaşlarında da akademik dünyaya katılan bir genç kadın olarak hem benim başıma hem de benden önceki cesur kadın yazarların başına gelen tacizlere şahit oldum. Çoğunun dersini bizzat verdim ama 80’lerde kadının sesi ve dayanışması bugünkü kadar güçlü değildi. Bana emanet olanları anılarımda yazmaya sözüm var.”

‘ÖFKE ÖYLE BİRİKMİŞ Kİ’





Yazar Aksu Bora da Toptaş’a şu sözlerle tepki gösterdi: “Öyle bir öfke birikmiş ki, bu küçük dokunuşla patlayıverdi. Büyük erkek yazarların başlarının üstünde bir haleyle gezinmesinden fena halde sıtkımız sıyrılmıştı zaten. O halenin parça pinçik edilmesinin zamanı gelmiş de geçiyordu bile. İyi oldu. Belli ki arkası gelecek. Kadın yazarların ta 1970’lerden beri yazdıkları, söyledikleri, anlattıkları, ima ettikleri bir şey bu biliyorsunuz: Edebiyat alemi, bir erkek dünyası. Bunu değiştirecek olan şey, bir yandan kadın yazarların çoğalması, bir yandan da bu alemle yazar olarak, okur olarak, yayıncı olarak ilişkilenen herkesin buna itiraz etmesi. Göründükleri kadar güçlü değiller aslında, vehmettikleri kadar büyük de değiller. Bir kahkahaya bakar!”

YENİ İDDİALAR DA VAR

Sosyal medyada önceki gün yazarlar Hasan Ali Toptaş ve Bora Abdo ile başlayan edebiyatta ‘me too’ hareketi yeni isimlerin ifşasıyla sürdü. Çok sayıda kadın yazar da Hüseyin Kıran’ın kendilerini taciz ettiğini ifade etti. Bu isimlerden yazar Mevsim Yenice, yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı:

Mevsim Yenice

“Hasan Ali Toptaş olayının ardından pek çok yazar arkadaşımı ve beni de taciz eden Hüseyin Kıran’ın yaptıklarını açıklamaya karar verdik. Kıran bana gece yarısı mesajlar attı. ‘Evli olmanı kaldıramıyorum’ tarzında ısrarcı mesajlardı. Sonra öğrendim ki çok sayıda kadını benimkine benzer şekilde mesajla, telefon konuşmasıyla taciz etmiş.” Ancak Hüseyin Kıran iddiaları reddetti: “İfşa böyle olmaz diyorum, benimle ilgili iddiada bulunan arkadaşların bunu ispat etmelerini istiyorum. Özür dilemiyorum. Bir hata yaptıysam bedelini ödemeye hazırım. Savcılıklara gitsinler, şikayetçi olsunlar. Ben bu kadar alçak bir adam değilim. Beni taciz etti diyen birçok isim benim dostumdu. Şu an ne söylersem faydası olmayacak.”