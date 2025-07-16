Edebiyatımızın çınarlarlarından Kür’e veda

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Yazar Yekta Kopan sosyal medya hesabından Pınar Kür’ün vefat ettiğini duyurdu. Kopan, “Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı... Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde” dedi.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Pınar Kür, evinde vefat etti. Yazarlık kariyerinin yanı sıra yaptığı çevirilerle ve verdiği derslerle de tanınan Pınar Kür romanlarıyla Türk edebiyatının cumhuriyet sonrası döneminin en önemli isimleri arasında sayılıyordu. Kür, özellikle kadının toplumsal konumu, cinsellik, tabu konular ve bireyin iç dünyasındaki çatışmalar üzerine yazdığı cesur romanlarıyla tanınmıştı.

ÖMRÜ YAZMAKLA GEÇTİ

1943’te Bursa’da doğdu. Annesi gazeteci ve yazar İsmet Kür, babası Fransızca ve matematik öğretmeni Behram Kür. Çocukluğu çeşitli şehirlerde ve Londra’da geçti. ABD’de de bir dönem yaşadı. Lise eğitimini Robert Kolej’de tamamladıktan sonra lisans eğitimini Queens College ve Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. Ardından Sorbonne Üniversitesi’nde karşılaştırmalı edebiyat alanında doktora yaptı. Pınar Kür ‘Yarın Yarın’, ‘Asılacak Kadın’ gibi beyazperdeye aktarılan romanlara, ‘Akışı Olmayan Sular’, ‘Bir Deli Ağaç’ gibi önemli öykülere imza atmıştı. ‘Asılacak Kadın’ adlı romanı ‘müstehcenlik’ gerekçesiyle toplatıldı. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nda İngilizce okutmanı oldu. Son olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde medya ve iletişim sistemleri bölümünde öğretim üyesiydi. 1984 yılında Sait Faik Hikâye Ödülü’ne, 2013 yılında da Ankara Öykü Günleri kapsamında onur ödülüne layık görüldü.

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Pınar Kür’ün oyuncu Can Kolukısa ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emrah Kolukısa da hem gazeteci hem de oyuncu.