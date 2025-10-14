Edebiyatçı TIR şoförü

Haberin Devamı

Üniversiteye girdiği yıl aslında gönlünde yatan aslan Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü değildi ama Ferhat Ogün Soydar onu da tercihleri arasına yazmıştı. Bu bölümü listesine almasının iki nedeni vardı; birincisi keyifli bir öğrenci şehri olan Eskişehir’de yer alması ikincisi de burada birden fazla yabancı dili iyi düzeyde öğrencek olması.

Bölümde öğrencilerin İngilizce bildiği varsayılıyor, ikinci yabancı dil olarak Almanca ya da Fransızca okutuluyordu. Ayrıca Rusça, Arapça ve Osmanlıca dersleri de vardı. İlk yıllar herşey yolundaydı ancak mezuniyet yaklaştıkça iş bulmakta zorlanacağını hissetmeye başladı. Çünkü akademide kalmak dışında iş imkanları oldukça sınırlıydı. Soydar o dönemki kaygılarını ve kafa karışıklığını şöyle anlattı:

MEZUNİYET PANDEMİYE DENK GELDİ

“Bölümde istihdam neredeyse tamamen akademisyenliğe dayanıyordu. Ancak yüksek lisans ve doktora süreçlerinin maliyeti yüksekti ve çoğu zaman öğrencilerin kendi imkanlarıyla ilerlemesi gerekiyordu. 3.13 ortalamayla mezun oldum. Aslında ikinci sınıftan sonra hevesim kırılmıştı. Ancak “Ailem bana yatırım yaptı, boşa gitmesin” diyerek okulu tamamladım. O da pandemi dönemine denk geldi. Bir yandan da evlenmeye çalışıyordum.

‘ZENGİN DEĞİLSENİZ NEDEN BU BÖLÜMDESİNİZ?’

Pandemi mezunlarının en büyük sorunlarından biri işsizlikti. Kariyer siteleri, İş Kur başvurular sonuçsuz kaldı. Bölümle ilgili ilanlar yok denecek kadar azdı. Gazete ve dergilerde yazı yazmak mümkündü ama çoğu zaman karşılığı yoktu. Staj zamanı bunu gözlemledim. Eskişehir’de, bölüm mezunu bir büyüğümüzün kurduğu Porsuk Kültür dergisinde çalıştım. Çalışanlar asgari ücretten daha az maaş alıyorlardı. Bir gün bir derste hocamız “Zengin değilseniz, ailenizden maddi desteğiniz yoksa niye bu bölüme geldiniz ki?” diye sormuştu. Çok da haklıymış. Karşılaştırmalı edebiyat, öğrencilerin çoğu tarafından meslek kazandırması için değil sağlayacağı kültür ve sanat altyapısı için okunuyordu.

Evlenince düzenli bir işe girmem şart oldu. Başlangıçta farklı işlerde de çalıştım. Limanlarda gözetmenlik, küçük işletmelerde geçici işler, fabrikada beden işçiliği gibi birçok iş denedim. Hepsi asgari ücretli işlerdi. Okuduğum onca yıl bana masabaşı bir iş vermedi. Sonunda kararımı verdim ve direksiyonun başına geçtim. Böylece babamın yıllardır yaptığı şoförlük mesleğine adım attım. Önce ehliyet aldım, ardından kurumsal bir şirkette çalışmaya başladım. Babam da bu şirkette çalışıyor. Bazen mola yerlerinde karşılaşıyoruz.

Tam beş yıldır TIR şoförlüğü yapıyorum. Avrupa standartlarında iş güvenliği sağlayan bir kurumda çalışıyorum. Tehlikeli madde taşıdığım için ADR Sözleşmesi kapsamında çalışıyorum. Dinlenme süreleri, sürüş saatleri ve tüm iş güvenliği önlemleri bu sözleşmeye göre düzenleniyor. Hayatımdan şu an memnunum. Tabii günlerimin önemli bölümü yollarda geçiyor bu yüzden çocuğuma aileme dilediğim kadar zaman ayıramıyorum ama yaptığım işin kazancı gerçekten iyi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde oturuyorum. İlk olarak rafineriye gidiyorum aracı dolduruyorlar. Sonra gideceğim yer belli oluyor. Çok uzun yollara gitmiyorum. Kaş, Denizli gibi mesafelere gidiyorum. Bir gün evde bir gün tırda kalıyorum diyebiliriz. Tankerin doldurulması ve boşaltılması sırasında ya da molalar sırasında kendimle kaldığım zamanlar olabiliyor. Kamyonun içinde geçirdiğim saatlerde okumak için yanıma kitap alıyorum. İngilizce ve Almanca kitapları okuyarak bildiğim dilleri unutmamaya çalışıyorum. Telefona bakmak bir yere kadar. Kitap okumak hem kültürel bir deneyim oluyor hem de insanı bambaşka yerlere götürüyor. Benim kamyonum sanırım bir çok araçtan daha fazla kitap tanıyor. Bazen getirdiğim kitaplar küçük bir kitaplık boyutuna ulaşabiliyor.