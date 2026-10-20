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‘Edebiyat Müzesi’ne 18 bin ziyaret

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#Edebiyat Müzesi#BURSA#Yaşar Kemal
‘Edebiyat Müzesi’ne 18 bin ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 07:00

Yaşar Kemal’in şapkasından Adalet Ağaoğlu’nun hiç basılmamış kitabının eskizine kadar 240 edebiyatçıya ait eşyalar, el yazmaları ve ilk basım kitapların sergilendiği Edebiyat Müzesi, 9 ayda 18 bin ziyaretçi ağırladı.

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Bursa’nın Nilüfer Belediyesi tarafından Gümüştepe Mahallesi’nde (Misi) restore edilen 2 katlı tarihi binada 2018 yılında hizmete açılan Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi, Türk edebiyatına geniş bir çerçeveden bakan anlayışı, kapsamı, koleksiyonundaki yüzlerce yazara ait parçayla Türkiye’de alanındaki ilk ve tek müze olma özelliğini taşıyor.

TÜRKİYE’DE İLK VE TEK

Behçet Necatgil'in el yazması şiiri, Yaşar Kemal'in şapkası, el yazmaları, Nâzım Hikmet'in el yazması ve Sofya baskısı kitapları, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın gözlüğü, kalemi, çalar saati, Adalet Ağaoğlu'nun hiç basılmamış kitabının eskizi gibi çok sayıda değerli yazara ait kişisel eşya ve eserler bu müzede yer alıyor. Müzenin mektup odasında Cemal Süreya’dan Rıfat Ilgaz’a, Attilâ İlhan’dan Halet Çambel’e pek çok yazarın 50 el yazması mektubu orijinal olarak ve toplamda 800 el yazması mektup da dijital olarak sergileniyor. Edebiyatçıların birbirlerine yazdıkları özel mektuplar ile daktilolarının da bulunduğu müzenin üst katındaki ana sergi alanının 1 salon ve 3 odadan oluştuğunu belirten Nilüfer Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Müzeler, Kültürel Miras ve Turizm Hizmetleri Büro Sorumlusu Sanat Tarihçisi Evrim Gülay Güleç, müzenin sene başından bu yana 18 bin ziyaretçiyi ağırladığını söyledi. 

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#Edebiyat Müzesi#BURSA#Yaşar Kemal

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