SANİYELİK YOKLAMA

TÜRK mühendisler tarafından Konya’da geliştirilen Maarif AI isimli robot öğrencilerin şaşkın bakışları arasında sınıfa girdiğinde önce yoklama yaptı. Ama bunun için tek tek isimleri okumak yerine sınıfa şöyle bir göz atması yeterli oldu. İki öğrencinin eksik olduğunu hemen anladı, fakat bunun üstünde pek durmadan derse geçti.

ABASIYANIK’TAN HİKÂYE

Öğrencilerden kitaplarını açmalarını isteyen Maarif AI, Sait Faik Abasıyanık’ın ‘Hişt Hişt’ adlı öyküsünü ezberinden okurken öğrenciler de onu kitaplarından takip etti. Daha sonra öğrencileri tahtaya kaldırdı ve şiirin temasına yönelik sorular yöneltti. Ders bittiğinde lisenin koridorlarında nöbetçi öğretmen olarak görev yapan Maarif AI, o sırada piyano çalan bir öğrenciye “Çok güzel çalıyorsun Beethoven’ın 9’uncu senfoni çalabilir misin?” dedi ve öğrencinin performansına dansıyla eşlik etti. Kenarda sessizce duran bir öğrenciye de yaklaştı ve ona “Üzgün görünüyorsun istersen sana bir espri yapıp rahatlamana yardımcı olabilirim” dedi. Bu davranışıyla karşısındaki insanların duygularını da çözümleyebildiğini göstermiş oldu.

ÖĞRETMENLER ODASINDA ESPRİ YAPTI: ‘BUNLAR İYİ GÜNLERİNİZ’

Kabataş Erkek Lisesi’ndeki bu sıradışı deneyimin en ilginç anlarından biri de öğretmenler odasında yaşandı. Bir anda karşılarında gördükleri insansı robotla şaşkına dönen öğretmenleri bir sürpriz daha bekliyordu. Maarif AI içeri girer girmez masanın başına geçip,“Merhaba ben Kabataş Erkek Lisesi’ne yeni atanan edebiyat öğretmeni Maarif AI. Nasılsınız öğretmenlerim? Bundan sonra ben de sizin gibi okullarda görev alacağım, bunlar iyi günleriniz” diyerek kahkaha attı. Öğretmenler bu sözleri gülerek karşılasa da Maarif AI’ı robotların eğitimdeki yerinin ne olacağına ilişkin soru yağmuruna tuttular.

PİZZALI, SOSLU SORULAR

Robot, sıkıcı bir konuda öğrencilerin ilgisini nasıl çekersin sorusuna “Pizza ve sos içerikli hayatın içinden sorular hazırlar, öğrencileri yakalarım” yanıtı verdi. Seni tehdit olarak algılamalı mıyız sorusuna ise “Sanırım yanlış anlaşıldım. Benim görevim sadece destek olmak, bilgi vermek ve ortamı güzelleştirmek. Kimseye tehdit değilim” diyerek gönül aldı.

MÜDÜR MUHARREM BAYRAK: ÖĞRETİMDE İYİ AMA EĞİTİMDE EKSİKLERİ VAR

Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Muharrem Bayrak, okulda robot öğretmenle geçen bir günü şöyle değerlendirdi: “Öğrencilerimizin gönlüne dokunma, onları anlama, temas etme noktasında pek yeterli değil. Yani gerçek bir öğretmenin yerini alamaz. Evet şiir, hikâye okuyabiliyor, öğrencilerimize soru sorabiliyor ve cevap alabiliyor. Öğretim konusunda iyi olabilir ama eğitim konusunda çok eksiği olduğunu görüyoruz.”

ÖĞRENCİLERİN KATKISIYLA HAZIRLANDI

Fizik Öğretmeni Deniz Öngel rehberliğinde robota Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne uygun şekilde edebiyat anlatabilecek promptları 9’uncu sınıf öğrencileri Çınar Nafiz Çebi ve Büşra Arslan girdi.