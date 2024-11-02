Edanur’un ölümüne 6’şar yıl hapis istendi

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26 Nisan 2024’te 11.30 sularında iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldı. 5 yaşındaki Edanur Gezer, yakınları tarafından piknik yapmak için Menekşe Sahil Parkı’na getirildi. Parkta vakit geçiren Edanur Gezer, kazı nedeniyle oluşan 136 santimetre derinliğindeki su birikintisine düştü. Dayısı tarafından su birikintisinden çıkartılan Edanur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

10 KİŞİ YARGILANIYOR

Olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ’de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ’de iş makinesi operatörü Sezai Ayhan, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman, tesisat ustası Fayık Cansu ve tekniker Furkan Keleş’in, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.