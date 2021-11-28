Edanur'dan 9 gündür haber alınamıyordu! Güzel haber geldi

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Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki kızı Edanur Günay’ı çarşıda erkek arkadaşıyla gören baba, eve geldiğinde kızıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın yaşandığı günün ardından sabah erken saatlerde evden çıkan Edanur Günay, 8 gündür evine dönmedi. Evden çıktığı günün akşamı kızının gelmemesi üzerine durumu polise bildiren baba Ramazan Günay (40), emniyet güçleri ile birlikte 8 gündür kayıp olan kızını aradı. Hiçbir yerde kızının izine rastlayamayan Günay bugün kızının Ankara’da bir arkadaşının evinde olduğunu öğrendi. Hemen Ankara’ya giden Baba Günay kızını arkadaşının evinde buldu.