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Edanur Gezer olayının tek tutuklusu tahliye edildi

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#Edanur Gezer#Küçükçekmece#İBB
Edanur Gezer olayının tek tutuklusu tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 19:08

İstanbul Küçükçekmece'de İBB'nin kazı çalışmasının ardından kapatmadığı alanda oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer olayıyla ilgili tutuklu bulunan makine teknikeri Furkan K. bugün tahliye edildi.

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Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Sahili'nde 26 Nisan'da yaşanan olayda, İBB ekipleri tarafından yapılan kazı alanının kapatılmaması sonucu oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında makine teknikeri olan Furkan K., Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 5 Mayıs'ta tutuklandı.

Furkan K., Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra bugün tahliye edildi.

 

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#Edanur Gezer#Küçükçekmece#İBB

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