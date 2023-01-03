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Eda Taşpınar'a camide çektirdiği fotoğraf nedeniyle soruşturma

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#Eda Taşpınar#Cami#Fotoğraf
Eda Taşpınara camide çektirdiği fotoğraf nedeniyle soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 10:34

Camide çektirdiği fotoğrafla gündeme gelen Eda Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya ve internet haber sitelerinde Eda Taşpınar’ın cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler nedeniyle TCK 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

TEPKİLER ÜZERİNE FOTOĞRAFI KALDIRMIŞTI

Eda Taşpınar, camide objektif karşısına geçmiş ve fotoğrafını "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Taşpınar'ın paylaşımı, bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki almıştı. Taşpınar, gelen tepkilerin ardından yayınladığı fotoğrafı kaldırmıştı.

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#Eda Taşpınar#Cami#Fotoğraf

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