Eda Nur’un ölümünde 2 şüpheli yeniden tutuklu

Eda Nur’un şikâyeti üzerine başlatılan cinsel saldırı soruşturmasında aranan Yusuf Güzelyurt önceki gün gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Güzelyurt suçlamayı kabul etmedi. Yusuf Güzelyurt 'nitelikli cinsel saldırı'dan tutuklanma talebiyle sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti. İtiraz üzerine Güzelyurt hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama karara çıkarıldı. 31 Temmuz'da Eda Nur'un şikâyeti üzerine gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest kalan Mehmet Ardıçoğlu’nun da yeniden gözaltına alınmasına karar verildi. Polis dün 3 kişiyi gözaltına aldı. Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu tutuklandı. Aşkın K. ise yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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