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Haluk KARAASLAN / DHA
Haber Giriş: 12.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Eda Nur’un ölümünde 2 şüpheli yeniden tutuklu

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Eda Nur’un ölümünde 2 şüpheli yeniden tutuklu

Ankara’da Eda Nur Kaplan (18), 7 Ağustos gecesi annesine veda mesajı gönderip yaşamına son vermişti. Eda Nur’un intiharından 1 hafta önce 31 Temmuz'da polise başvurarak, Mehmet Ardıçoğlu ve Yusuf Güzelyurt tarafından cinsel saldırıya uğradığını belirtip şikâyette bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Eda Nur’un şikâyeti üzerine başlatılan cinsel saldırı soruşturmasında aranan Yusuf Güzelyurt önceki gün gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Güzelyurt suçlamayı kabul etmedi. Yusuf Güzelyurt 'nitelikli cinsel saldırı'dan tutuklanma talebiyle sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eda Nur’un ölümünde 2 şüpheli yeniden tutuklu

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti. İtiraz üzerine Güzelyurt hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama karara çıkarıldı. 31 Temmuz'da Eda Nur'un şikâyeti üzerine gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest kalan Mehmet Ardıçoğlu’nun da yeniden gözaltına alınmasına karar verildi. Polis dün 3 kişiyi gözaltına aldı. Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu tutuklandı. Aşkın K. ise yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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