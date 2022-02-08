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Eda Nur Kaplan'ın telefonundaki fotoğraf ve mesajlar incelenecek

#ANKARA#Eda Nur Kaplan#Yusuf Güzelyurt
Eda Nur Kaplanın telefonundaki fotoğraf ve mesajlar incelenecek

Ankara'da, 15'inci kattan atlayan Eda Nur Kaplan'a (18) ölümünden 1 hafta önce cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun tutuklu yargılandığı davada; genç kızın telefonunun bilirkişiye gönderilerek, fotoğraf ve mesajların incelenmesine karar verildi.

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Babasını küçük yaşta kaybeden ve sevgi evinde büyüyen Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos 2021'de sabaha karşı, ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. İntihardan önce cep telefonundan annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajını gönderen Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; Yusuf Güzelyurt, Mehmet Ardıçoğlu ve Aşkın K. gözaltına alındı. Eda Nur Kaplan'ın, intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Aşkın K. ise serbest kaldı.

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Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu hakkında, Eda Nur Kaplan'a, birlikte eğlence mekanında eğlendikten sonra gittikleri günübirlik kiralanan otelde cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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TAHLİYE TALEPLERİNE RET

Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Eda Nur Kaplan'ın annesi Fatma Polatoğlu ve avukatlar da hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Mehmet Ardıçoğlu, iddiaların düzmece ve kurgu olduğunu ileri sürerek tahliyesini talep etti.

Yusuf Güzelyurt ise raporlarda cinsel saldırı olmadığının ortaya çıktığını söyleyerek, "Burada tecavüz, benim anayasal hakkım olan masumiyet karineme yapılmıştır. Toplumda tutuklu insanın suçlu olduğu düşünülmektedir. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Güzelyurt ve Ardıçoğlu'nun tutukluluğunun devamına, Eda Nur Kaplan'ın kullandığı telefonun bilirkişiye gönderilerek fotoğraf ve mesajların incelenmesine ve rapor halinde dosyaya sunulmasına, eksik evrakın tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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