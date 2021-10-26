Eda Nur Kaplan’a ‘cinsel saldırı’ soruşturmasının iddianamesi kabul edildi

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Ankara’da babasını küçük yaşta kaybeden ve sevgi evinde büyüyen Eda Nur Kaplan (18), geçen 7 Ağustos gecesi sabaha karşı ablası Güler Kaplan’ın erkek arkadaşının 15’inci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son vermişti. Eda Nur, olaydan önce cep telefonundan annesine “Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen” mesajı göndermişti. Eda Nur’un intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikâyette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu, nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan tutuklanmıştı. Aşkın K. ise serbest bırakılmıştı.



‘18 YILDAN AZ CEZALANDIRILMASINLAR’



Tutuklanan sanıklar Güzelyurt ve Ardıçoğlu hakkındaki iddianame mahkemece kabul edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Eda Nur Kaplan’ın arkadaşlık sitesinde tanıştığı Yusuf Güzelyurt ile görüşmeye karar verdiği belirtildi. Kaplan’ın, 31 Temmuz’da ablasıyla Güzelyurt’un bulunduğu eğlence mekânına gittiği, ilerleyen saatlerde şüpheli Mehmet Ardıçoğlu’nun da gruba dahil olduğu kaydedilen iddianamede, Eda Nur ile Güzelyurt’un bir süre sonra eğlence mekânından ayrılarak, Ardıçoğlu’nun sahibi olduğu otele gittikleri anlatıldı. Burada Güzelyurt’un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur’a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu’nun da gerçekleştirdiği ifade edilen iddianamede, bu şekilde, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçunu gerçekleştirdiği belirtilen Güzelyurt ve Ardıçoğlu’nun, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istendi. Sanıklar, 10 Aralık’ta Ankara 12. Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.