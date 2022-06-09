Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eda Nur davasında beraat gerekçesi: Rızası vardı

#Eda Nur#Dava#Beraat
Eda Nur davasında beraat gerekçesi: Rızası vardı

İntihar eden Eda Nur Kaplan’a cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Yusuf G. ve Mehmet A. hakkında verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı. Gerekçede, eylemin rıza dışı gerçekleştiğine dair delil bulunmadığı belirtildi.

Haberin Devamı

Ankara’da Eda Nur Kaplan (18), geçen yıl 7 Ağustos’ta ablası Güler Kaplan’ın erkek arkadaşının 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son vermişti. Kaplan, intihardan önce annesine, “Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen” mesajı gönderdi. Kaplan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikâyette bulunduğu Yusuf G. ve Mehmet A. tutuklandı.

SAVCI 18 YIL İSTEMİŞTİ

İki sanık hakkında Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan dava açıldı. 13 Mayıs 2022 tarihinde görülen karar duruşmasında savcı mütalaasını açıklayarak, sanıkların ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 18’er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti ise her iki sanığın da delil yetersizliğinden beraatına karar verdi. Sanık Mehmet A. hakkındaki kararın oybirliği, sanık Yusuf G. hakkındaki kararın ise oyçokluğu ile alındığı belirtildi.

Mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, özetle ”Her iki sanık yönünden eylemin rıza dışı yapıldığı ispatlanmamış olduğundan beraat kararı verilmiştir” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eda Nur#Dava#Beraat

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi olur mu… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi olur mu?… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

#BABA Vanga
BİR SORUDAN FAZLASI: Eve gelen yardımcı ne yiyor | Olay yemek değil sana verdikleri değer...

BİR SORUDAN FAZLASI: "Eve gelen yardımcı ne yiyor?" | 'Olay yemek değil sana verdikleri değer...'

#Yaşam

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi olur mu… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi olur mu?… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

#BABA Vanga
BİR SORUDAN FAZLASI: Eve gelen yardımcı ne yiyor | Olay yemek değil sana verdikleri değer...

BİR SORUDAN FAZLASI: "Eve gelen yardımcı ne yiyor?" | 'Olay yemek değil sana verdikleri değer...'

#Yaşam