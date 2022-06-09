Eda Nur davasında beraat gerekçesi: Rızası vardı

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Ankara’da Eda Nur Kaplan (18), geçen yıl 7 Ağustos’ta ablası Güler Kaplan’ın erkek arkadaşının 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son vermişti. Kaplan, intihardan önce annesine, “Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen” mesajı gönderdi. Kaplan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikâyette bulunduğu Yusuf G. ve Mehmet A. tutuklandı.

SAVCI 18 YIL İSTEMİŞTİ

İki sanık hakkında Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan dava açıldı. 13 Mayıs 2022 tarihinde görülen karar duruşmasında savcı mütalaasını açıklayarak, sanıkların ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 18’er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti ise her iki sanığın da delil yetersizliğinden beraatına karar verdi. Sanık Mehmet A. hakkındaki kararın oybirliği, sanık Yusuf G. hakkındaki kararın ise oyçokluğu ile alındığı belirtildi.



Mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, özetle ”Her iki sanık yönünden eylemin rıza dışı yapıldığı ispatlanmamış olduğundan beraat kararı verilmiştir” denildi.