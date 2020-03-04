Eda isminin anlamı nedir? Eda ne demek?

Eda, kelime manasına bakıldığında farklı anlamlara çıkan bir kavramdır. Buna göre Eda kelimesinin taşıdığı tüm anlamlar sıralanmıştır.

Eda İsminin Anlamı Nedir?

- Herhangi bir vazifeyi yerine getirmek, iş bitirmek.

- Nazlı ve cilveli davranış biçimi.

- Caka satmak.

- Ödünç ya da borç alınan bir şeyi geri ödemek.

Eda Ne Demek?

Eda ismini taşıyanlar, olayları çabuk kavrama ve mantıksal olarak irdeleme yeteneğine sahiptir. Bu kişiler hayal kurarken bile mantık çerçevesinden uzaklaşmaz. Ulaşabileceği hayaller kurarlar ve onları elde etmek için de tüm güçleri ile savaşırlar.

Bu kişiler, sanatsal yönden de oldukça gelişmiştir. Neredeyse tüm sanat dallarında başarılı olabilirler. Hayatlarının büyük bir kısmında mantıklarını ön plana çıkarsalar da ikili ilişkilerde oldukça duygusallardır. En ufak sözden bile kırılıp incinebilirler. Bu yönleri ile incelendiğinde oldukça hassas bir yapıları vardır.

Eda TDK Anlamı

Eda, Arapça dil kökünden gelme bir kelimedir. Bu kelimenin Türk Dil Kurumu sözlüğünde farklı açıklamaları bulunmaktadır. Bunlar; davranış, naz ve anlatış biçimi olarak sıralanmaktadır. Bunun yanı sıra Eda, genellikle Kuran-ı Kerim’de geçtiği için çocuklara verilen bir isimdir. Kuran-ı Kerim’in Bakara Suresi’nde geçen Eda, bir görevi yerine getirme manası taşımaktadır.