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Eda Evli'yi boğarak öldüren sevgilisinin eski eşi tanık olarak dinlendi

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#Ordu#Eda Evli#Cinayet
Eda Evliyi boğarak öldüren sevgilisinin eski eşi tanık olarak dinlendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 14:14

ORDU'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı sevgilisi Eda Evli'yi (22) boğarak öldüren Sinan Şimşek’in (36) tutuklu yargılandığı davada, sanığın eski eşi İnci Karahasan tanık olarak dinlendi.

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Olay, 24 Mart'ta Altınordu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Soya Sitesi'nde meydana geldi. Dışarıda doğum gününü kutlayan Sinan Şimşek, sevgilisi Eda Evli ile alkol aldı. Daha sonra eve gelen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle Evli, cep telefonuna indirdiği KADES ile polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan ekipler, kapı açılmayınca balkondan tırmanıp, giriş kattaki daireye ulaştı. Eda Evli'nin hareketsiz yattığını gören ekipler, kapıyı açıp sağlık görevlilerini içeri aldı. Darp edildiği anlaşılan Evli, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Eda Evli Kabadüz ilçesinde toprağa verildi.

Yapılan incelemede Evli'nin iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Sinan Şimşek, tutuklandı. Otopsi raporunda Eda Evli'nin vücudunda çeşitli yaralanmalar olduğu tespit edildi.

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Sinan Şimşek hakkında, Ordu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı. İkinci duruşmada sanık Şimşek, SEGBİS ile duruşmaya katılırken, Eda Evli'nin yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

‘MAKTUL HAYATIMIZA GİRDİKTEN SONRA BİRÇOK SORUN YAŞADIK’

Duruşmada Sinan Şimşek’in eski eşi İnci Karahasan, tanık olarak dinlendi. Eda Evli nedeniyle 11 yıllık evliliğinin bittiğini öne süren Karahasan, "Maktul hayatımıza girdikten sonra birçok sorun yaşadık. Maktul kapımıza gelip bana, ‘Seni Ordu’ya kötü kadın olarak tanıtacağım’ dedi. Hakaret ve tehdit içerikli sözler söyledi. Çocuğumun ve kendimin psikolojisini düşünerek boşanmaya karar verdim. Sinan ile boşandıktan sonra bile görüşmemize engel olmaya çalıştı. Bana doğrudan eylemi olmadı ama Sinan bana bu hususta bir şeyler anlattı. Çocuğumuza zarar verebileceğini anlattı” diye konuştu.

‘OĞLUNU TAKİP ETTİRİYORUM’ DEYİNCE TOKAT ATTIM’

Sanık Sinan Şimşek de önceki duruşmadaki ifadesine ek olarak Eda Evli’nin kendisine hakaret ettiğini ileri sürüp, “Ben maktul ile evimde cinsel birliktelik yaşadıktan sonra; eşime küfürlü hakaretlerde bulundu. Bana da hakaretler etti. Sessiz kaldım. Ayrıca bana bu hakaretleri ederken suratıma 3-5 tokat attı. Ta ki oğlumla beni tehdit edene kadar sessiz kaldım. ‘Oğlunu takip ettiriyorum’ deyince tokat attım” dedi.

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Mahkeme heyeti, dosyayı mütalaaya göndererek, duruşmayı erteledi.

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#Ordu#Eda Evli#Cinayet

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