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Eczaneler pazar günü açık mı? Pazar günü nöbetçi eczane mi çalışır?

#Nöbetçi Eczaneler#Eczaneler Pazar Günü Açık Olur Mu#Eczane Çalışma Saatleri
Eczaneler pazar günü açık mı Pazar günü nöbetçi eczane mi çalışır

Eczaneler pazar günü açık mı sorusu ilaç temini sağlamak isteyen pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Hafta sonu eczanelerde ilaç alımı gerçekleştirecek olan hastalar ya da hasta yakınları, cumartesi ve pazar günü eczaneler açık mı sorusuna yanıt aradı. Nöbetçi usulü ile hizmet veren eczaneler, bölgelere göre belirli sistemde faaliyet gösteriyor. Peki, bu sisteme göre eczaneler hafta sonu hizmet verecek mi? İşte, merak edilen bazı bilgiler

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İlaç teminin sağlandığı eczaneler için hafta sonu açık mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Hastanelerden alınan reçetelerle birlikte cumartesi ya da pazar günü eczanelerden ilaç almak zorunda olan vatandaşlar, resmi mercilerin bu konuda herhangi bir açıklamasının olup olmadığını merak ediyor. Peki, eczaneler cumartesi ve pazar günü açık mı oluyor? İşte, hafta sonu eczanelere uğrayacak olan vatandaşlar için bazı bilgiler

ECZANELER PAZAR GÜNÜ AÇIK MI, NÖBETÇİ Mİ?

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır.

Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır.

Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

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Dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri sadece nöbetçi eczaneler hizmet verebilir duruma olacaktır. Bölgenizdeki nöbetçi eczanelerin listesini görmek için il sağlık müdürlüklerinin internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANE LEVHASI BULUNDURULMAK ZORUNDA

Eczanelerin, kapalı olsalar dahi, nöbetçi eczanelerin adı, adresi ve telefon bilgilerini dışarıdan görülebilir, kolayca okunabilir şekilde ışıklandırılmış veya dijital ortamda ilân etmeleri gerekir.

Eczanelerin gece nöbeti hizmeti verirken kapılarının kapalı tutulması hâlinde kapılarında zil bulundurması gerekir.

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