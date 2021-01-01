Eczaneler bugün açık mı? İşte eczanelerin 1 Ocak mesaisini merak edenler için detaylar

4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte gözler bazı kurum ve kuruluşların çalışma takvimine çevrildi. Başta eczaneler olmak üzere sağlık sistemin parçası olan kurumların çalışıp çalışmayacağı da merak konusu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve sokağa çıkma yasaklarının detaylarını içeren genelgeye göre Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler ile İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.

Sağlık Ocakları ve Eczaneler 1 Ocak Cuma günü resmi tatil olduğu için kapalı olacak. Sağlık ocakları ve eczaneler normal şartlarda sokağa çıkma yasaklarından muaf tutuluyor ancak resmi tatil olması sebebiyle 1 Ocak'ta yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.