Eczaneler açık mı? Bugün nöbetçi eczaneler mi hizmet verecek?

Eczaneler saat kaçta açılıyor sorusu il eczacı odaları tarafından cevaplandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler yasaktan muaf olacak. Peki, bugün nöbetçi eczaneler mi açık olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ECZANELER AÇIK MI? BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER Mİ HİZMET VERECEK?

Eczaneler bugün bazı illerde 08.30-18.30, bazı illerde ise 09.00-17.30 olarak belirlendi. Cumartesi ve pazar günleri ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

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