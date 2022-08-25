Eczanede terör estirmişti... Üç suçtan dava açıldı

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Eczacının polisi arayacağını söylemesi üzerine Erdem T., “Bak döverim demiyorum, öldürürüm seni, şu ilacımı verin çok kötü olacak. Sakinleştiremiyorum kendimi, ulan bilmiyorsanız ne işiniz var burada? Kafanı koparırım senin, bak öyle haberlerde gördüklerine benzemem” diyerek ölüm tehdidinde bulundu. O anlar ise eczanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İfadesinde pişman olduğunu dile getiren Erdem T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Erdem T.’nin kamu görevlisine karşı hakaret ve tehditte bulunduğu, mala zarar verme suçunu işlediği ifade edildi.

Erdem T. hakkında İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘tehdit’, ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından dava açıldı.

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‘SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KORUMALIYIZ’

Olayın sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir örneği olduğunu söyleyen müşteki avukatı Zelal Narçin şunları dedi: “Bu olay kesinlikle sağlık çalışanlarına yönelik bir şiddet eylemidir. Çünkü o sırada eczanede bulunan çalışanlar kamu görevini yürütüyordu. Dolayısıyla sanığın en yüksek sınırdan cezalandırılmasını talep edeceğiz. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumak zorundayız.”