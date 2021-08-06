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Haber Giriş: 06.08.2021 - 10:18 | Son Güncelleme:

Eczane Hizmetleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Eczane Hizmetleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Eczane Hizmetleri taban puanları kaç? İşte Eczane Hizmetleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Eczane Hizmetleri bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Eczane Hizmetleri taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)TYT5324,59033337.642
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT70320,64472356.356
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)TYT4317,64614371.478
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT65312,07342401.763
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)TYT100310,15106412.590
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT70308,88891420.001
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)TYT6307,45300428.572
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT40305,32139441.420
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT80304,64670445.472
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT65304,38123447.210
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT50303,05849455.642
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT60302,18570461.288
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Eczane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9301,08860468.425
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)TYT12300,11215474.808
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)TYT9297,64909491.576
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)TYT8296,45516499.754
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)TYT55296,38579500.181
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane Hizmetleri (Ankara)TYT60296,29065500.839
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)TYT8294,74006511.835
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT40294,00394516.983
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)TYT11293,95776517.337
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)TYT5293,46117520.961
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT35292,93393524.720
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT30291,02996538.740
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT70289,79858548.120
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT45287,04413569.370
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT70286,97737569.887
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT55286,20197576.031
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)TYT7285,46673581.870
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT70285,23612583.733
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT50284,28475591.360
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT20282,69047604.489
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT40282,45757606.401
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT50281,51491614.269
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT70281,43019614.992
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT40279,75351629.118
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT60279,01211635.549
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT60278,66956638.410
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT40273,11315687.708
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)TYT50272,80778690.496
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT70272,76213690.894
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT50271,97751698.163
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)TYT60271,90813698.824
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT30271,25221704.983
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT40270,71858709.946
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT40268,38396732.207
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)TYT50267,85581737.289
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT40267,37150741.991
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane HizmetleriTYT40266,90245746.679
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)TYT40263,73856778.221
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT30251,25185913.448
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT37247,84415952.577
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)TYT12247,64652954.861
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)TYT2244,32087993.799
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT16242,637181.013.747
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT1239,128051.055.701
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT68235,717651.096.953
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT25233,749421.120.974
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)TYT10233,576231.123.131
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT53230,856371.157.309
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT42229,359011.176.478
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Eczane Hizmetleri (T.C. Vatandaşları) (Burslu) (Burslu)TYT10222,603601.265.598
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Eczane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51222,465661.267.448
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT59216,038321.353.780
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT47209,610761.442.200
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT10198,334341.602.632
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Eczane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli)TYT2191,740001.683.858
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Eczane Hizmetleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT35  
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Eczane Hizmetleri (T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT5  
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT10  
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Eczane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli)TYT5  
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Eczane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli)TYT5 

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