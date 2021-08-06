Eczane Hizmetleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Eczane Hizmetleri bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Eczane Hizmetleri taban puanları nedir? İşte detaylar...





Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) TYT 5 324,59033 337.642 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 70 320,64472 356.356 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) TYT 4 317,64614 371.478 EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 65 312,07342 401.763 MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 100 310,15106 412.590 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 70 308,88891 420.001 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) TYT 6 307,45300 428.572 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 40 305,32139 441.420 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 80 304,64670 445.472 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 65 304,38123 447.210 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 50 303,05849 455.642 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 60 302,18570 461.288 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 301,08860 468.425 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) TYT 12 300,11215 474.808 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) TYT 9 297,64909 491.576 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) TYT 8 296,45516 499.754 EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) TYT 55 296,38579 500.181 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri (Ankara) TYT 60 296,29065 500.839 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) TYT 8 294,74006 511.835 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 40 294,00394 516.983 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) TYT 11 293,95776 517.337 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) TYT 5 293,46117 520.961 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 35 292,93393 524.720 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 30 291,02996 538.740 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 70 289,79858 548.120 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 45 287,04413 569.370 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 70 286,97737 569.887 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 55 286,20197 576.031 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) TYT 7 285,46673 581.870 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 70 285,23612 583.733 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 50 284,28475 591.360 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 20 282,69047 604.489 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 40 282,45757 606.401 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 50 281,51491 614.269 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 70 281,43019 614.992 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 40 279,75351 629.118 SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 60 279,01211 635.549 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 60 278,66956 638.410 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 40 273,11315 687.708 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) TYT 50 272,80778 690.496 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 70 272,76213 690.894 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 50 271,97751 698.163 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 271,90813 698.824 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 30 271,25221 704.983 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 40 270,71858 709.946 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 40 268,38396 732.207 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) TYT 50 267,85581 737.289 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 40 267,37150 741.991 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 40 266,90245 746.679 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) TYT 40 263,73856 778.221 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 30 251,25185 913.448 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 37 247,84415 952.577 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) TYT 12 247,64652 954.861 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) TYT 2 244,32087 993.799 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 16 242,63718 1.013.747 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 1 239,12805 1.055.701 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 68 235,71765 1.096.953 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25 233,74942 1.120.974 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) TYT 10 233,57623 1.123.131 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 53 230,85637 1.157.309 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 229,35901 1.176.478 KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Eczane Hizmetleri (T.C. Vatandaşları) (Burslu) (Burslu) TYT 10 222,60360 1.265.598 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 222,46566 1.267.448 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 59 216,03832 1.353.780 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 47 209,61076 1.442.200 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 10 198,33434 1.602.632 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Eczane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 2 191,74000 1.683.858 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 35 KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Eczane Hizmetleri (T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 5 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 10 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 5 KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Eczane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli) TYT 5

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