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Eczane Hizmetleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Eczane Hizmetleri taban puanları kaç? İşte Eczane Hizmetleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Eczane Hizmetleri bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Eczane Hizmetleri taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|324,59033
|337.642
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|70
|320,64472
|356.356
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|4
|317,64614
|371.478
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|65
|312,07342
|401.763
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
|TYT
|100
|310,15106
|412.590
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|70
|308,88891
|420.001
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|307,45300
|428.572
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|40
|305,32139
|441.420
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|80
|304,64670
|445.472
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|65
|304,38123
|447.210
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|50
|303,05849
|455.642
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|60
|302,18570
|461.288
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|301,08860
|468.425
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|300,11215
|474.808
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|297,64909
|491.576
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|296,45516
|499.754
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|55
|296,38579
|500.181
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri (Ankara)
|TYT
|60
|296,29065
|500.839
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|294,74006
|511.835
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|40
|294,00394
|516.983
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|293,95776
|517.337
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|293,46117
|520.961
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|35
|292,93393
|524.720
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|30
|291,02996
|538.740
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|70
|289,79858
|548.120
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|45
|287,04413
|569.370
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|70
|286,97737
|569.887
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|55
|286,20197
|576.031
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|285,46673
|581.870
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|70
|285,23612
|583.733
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|50
|284,28475
|591.360
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|20
|282,69047
|604.489
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|40
|282,45757
|606.401
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|50
|281,51491
|614.269
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|70
|281,43019
|614.992
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|40
|279,75351
|629.118
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|60
|279,01211
|635.549
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|60
|278,66956
|638.410
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|40
|273,11315
|687.708
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|272,80778
|690.496
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|70
|272,76213
|690.894
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|50
|271,97751
|698.163
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|271,90813
|698.824
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|30
|271,25221
|704.983
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|40
|270,71858
|709.946
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|40
|268,38396
|732.207
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|267,85581
|737.289
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|40
|267,37150
|741.991
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|40
|266,90245
|746.679
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|40
|263,73856
|778.221
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|30
|251,25185
|913.448
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|37
|247,84415
|952.577
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|247,64652
|954.861
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|2
|244,32087
|993.799
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|16
|242,63718
|1.013.747
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|1
|239,12805
|1.055.701
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|235,71765
|1.096.953
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|233,74942
|1.120.974
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|233,57623
|1.123.131
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|53
|230,85637
|1.157.309
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|229,35901
|1.176.478
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Eczane Hizmetleri (T.C. Vatandaşları) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|222,60360
|1.265.598
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|222,46566
|1.267.448
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|59
|216,03832
|1.353.780
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|47
|209,61076
|1.442.200
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|10
|198,33434
|1.602.632
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Eczane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|2
|191,74000
|1.683.858
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|35
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Eczane Hizmetleri (T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|5
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|10
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|5
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Eczane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|5