MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Eczane çalışanından maske denetimindeki sağlık görevlisine saldırı
GeriGündem Eczane çalışanından maske denetimindeki sağlık görevlisine saldırı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 13:06 | Son Güncelleme:

Eczane çalışanından maske denetimindeki sağlık görevlisine saldırı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eczane çalışanından maske denetimindeki sağlık görevlisine saldırı
Abone Olgoogle-news

AKSARAY'da, eczanede çalışan Yılmaz K. (56), koronavirüs denetimindeki ekipte yer alan 112 Acil Servis Sorumlusu Can Cansızlar'a (37) kafa attı. Başından yaralanan Cansızlar, hastaneye kaldırılırken, Yılmaz K. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Eski Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Valilik tarafından oluşturulan ekip, kentin farklı noktalarında koronavirüs tedbirlerine yönelik maske, mesafe ve hijyen denetimi başlattı. Uygulama sırasında ekipte yer alan 112 Acil Servis Sorumlusu Can Cansızlar, girdiği eczanede, bilinmeyen nedenle personelden Yılmaz K.'nin saldırısına uğradı. Yılmaz K.'nin kafa atması sonucu başından yaralanan Cansızlar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz K. de polis ekiplerince gözaltına alındı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle