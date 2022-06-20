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Eczacıyı tehdit etmişti! Ataşehir magandası yakalandı

#Ataşehir#İstanbul#Eczane

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde eczanenin adresini bulamadığı için eczane çalışanlarını ölümle tehdit edip, bilgisayarları yumruklayan saldırgan E.T. (30) gözaltına alındı. Saldırganın eczanedeki bilgisayara yumruk atarak zarar verdiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Olay, dün saat 13.45 sıralarında İçerenköy Mahallesi, İçerönköy Yolu Caddesi'nde bulunan eczanede meydana geldi. İddiaya göre şüphelinin annesi ilaçlarını almak için eczaneyi aradı. Eczane çalışanı Ayşenur Ören, şüphelinin annesine adresi tarif etti. Annesine adresin yanlış verildiğini öne süren şüpheli, eczaneye geldi. Reçetedeki ilaçları eczacı Ayşenur Ören'den isteyen şüpheli, çalışanlara küfür ve hakaretler etmeye başladı.

Çalışanların ve müşterilerin uyarılarına aldırış etmeyen saldırgan, bilgisayara yumruk atarak zarar verdi. Eczanedekiler korku ve panik yaşadı. Ören, saldırganın istediği ilaçları vererek dükkandan çıkmasını istedi. Daha sonra ilaçlarını alan saldırgan eczaneden ayrıldı. Ayşenur Ören durumu polis ekiplerine bildirdi.

Eczacıyı tehdit etmişti Ataşehir magandası yakalandı

Olay yerine gelen ekipler, şüphelinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda E.T. (30) olduğu tespit edilen şüpheli, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Eczacıyı tehdit etmişti Ataşehir magandası yakalandı

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Yanlış adres verildi bahanesiyle eczacıları tehdit etti: Senin boynunu koparırımYanlış adres verildi bahanesiyle eczacıları tehdit etti: 'Senin boynunu koparırım'Haberi görüntüle

"SENİN BOYNUNU KOPARTIRIM, GEBERTİRİM"

Eczacı Ayşenur Ören, "19 Haziran günü nöbetçi eczaneydik. Bir hanımefendi arayarak 'yerinizi bulamadım' diye sitem etti. Bir buçuk saat sonra bir kişi geldi eczaneye. 'Siz nasıl yol tarif ediyorsunuz' diyerek reçeteyi fırlattı. Hatta annesi beni arayarak 'oğlum sinirli bir kişi, ona dikkat edin' diye beni uyardı. Annem de 'üslubunuza dikkat edin' diye kendisini uyardı.

Küfürler ederek bilgisayarıma yumruk atarak devirdi. 'Ben senin boynunu koparırım, ben senin televizyonda bildiğin erkeklere benzemem, seni gebertirim' diyerek hakaret ve küfürlere devam etti.

Eczacıyı tehdit etmişti Ataşehir magandası yakalandı

Üstüme yürüyerek yumruk atmaya kalktı. Bir müşterimiz araya girmeye çalıştı. Herkes bir olup dışarıya çıkardılar. İfademizi vererek şikayetçi olduk. Polis şu anda arıyor. Anne oğul adreslerinde yok. Biz sağlık çalışanıyız. Kamu hizmeti veriyoruz. Ben bu halde gece nöbetime devam ettim" dedi.

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Saldırı anında korku yaşadığını belirten çalışan Serap Tekcan, "Korktum. Elinde silah olabilirdi. Birimize zarar verebilirdi. Ona da kalkıştı zaten. Bilgisayara zarar verdi. Fiziksel temas olmadı ama bütün çalışanlara küfür ve hakaretler etti" diye konuştu.

Eczane çalışanlarını tehdit eden şahıs yakalandı
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#Ataşehir#İstanbul#Eczane

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